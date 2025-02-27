Речник МЗС Тихий пояснив, хто підпише угоду зі США щодо корисних копалин

Георгії Тихий повідомив, що угоду з США підпишуть Юлія Свириденко або Андрій Сибіга, але точно це стане відомо завтра.

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгії Тихий повідомив, що угоду зі США про спільний інвестиційний фонд підпишуть міністерка економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Завтра це побачимо, я думаю, це буде ще узгоджуватись в ході візиту. Фокус на самому документі, аніж на тому, хто підписує. Це більш технічне питання, яке ніяк не міняє сам текст угоди і його втілення. Хто з цих двох осіб її підпише – немає фактичного значення», - сказав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

Нагадаємо, у медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

Очікується, що Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп проведуть відповідну зустріч.