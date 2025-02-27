Спикер МИД Тихий объяснил, кто подпишет соглашение с США относительно полезных ископаемых

Георгий Тихий сообщил, что соглашение с США подпишут Юлия Свириденко или Андрей Сибига, но точно это станет известно завтра.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгии Тихий сообщил, что соглашение с США о совместном инвестиционном фонде подпишут министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Завтра это увидим, я думаю, это будет согласовываться в ходе визита. Фокус на самом документе, чем на подписывающем. Это более технический вопрос, никак не меняющий сам текст соглашения и его воплощение. Кто из этих двух человек ее подпишет – нет фактического значения», – сказал он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также мы писали, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут соответствующую встречу.

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