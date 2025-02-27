Не вважаємо це «переговорами по Україні», але слідкуватимемо за заявами, — речник МЗС Тихий прокоментував переговори США та РФ

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Україна слідкуватиме за публічними заявами після цих переговорів та аналізуватиме їх.

Фото: МЗС України

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Як відомо, 27 лютого відбулася друга на місяць зустріч представників США та Росії. Зустрвч була в Стамбулі, мета якої "нормалізація роботи посольств" двох країн.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував контакти Америки та РФ, зазначивши, що відомство не вважає це переговорами по Україні, але за заяви будуть слідкуватт.

"Нас не інформували, дізналися з публічної інформації… Ніде публічно не заявлялось, що там буде обговорюватись Україна. Мені здається, що вони якраз казали, що там будуть обговорюватись російсько-американські двосторонні відносини. Тому будемо слідкувати за тим, які будуть публічні заяви після цих переговорів, будемо їх аналізувати, чи був там якийсь процес між делегаціями, але не вважаємо це переговорами по Україні", – зазначив речник МЗС під час спілкування з журналістами.

Джерело відео: Олена Чернякова, "Ми-Україна"

Нагадаємо, що на першій зустрічі 18 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) сторони обговорювали зокрема Україну.

Також ми писали, що США і РФ погодилися "усунути подразники" у двосторонніх відносинах.

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