Нацкомісія оприлюднила роз’яснення щодо внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах

Документ уточнює вимоги для перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств службою внутрішнього аудиту.

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомила, що схвалила роз’яснення щодо застосування окремих положень статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства».

Документ уточнює вимоги для перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств службою внутрішнього аудиту.

Ключові пункти:

– обов’язкове створення служби внутрішнього аудиту або призначення відповідального внутрішнього аудитора в акціонерних товариствах, що підпадають під дію відповідного законодавства,

– встановлення вимог до проведення перевірок службою внутрішнього аудиту(внутрішнім аудитором), зокрема щодо оцінки достовірності фінансової звітності, фактів порушення законодавства та ефективності внутрішнього контролю,

– визначення формату звітності службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), яка є частиною річної інформації емітента та має бути оприлюднена відповідно до законодавства.

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