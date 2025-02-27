Нацкомісія оприлюднила роз’яснення щодо внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомила, що схвалила роз’яснення щодо застосування окремих положень статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства».
Документ уточнює вимоги для перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств службою внутрішнього аудиту.
Ключові пункти:
– обов’язкове створення служби внутрішнього аудиту або призначення відповідального внутрішнього аудитора в акціонерних товариствах, що підпадають під дію відповідного законодавства,
– встановлення вимог до проведення перевірок службою внутрішнього аудиту(внутрішнім аудитором), зокрема щодо оцінки достовірності фінансової звітності, фактів порушення законодавства та ефективності внутрішнього контролю,
– визначення формату звітності службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), яка є частиною річної інформації емітента та має бути оприлюднена відповідно до законодавства.
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