Господарська діяльність на території національних природних парків має відповідати їхнім завданням – КАС ВС

Прокуратура в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції звернулася до суду з позовом до Департаменту захисту довкілля ОДА щодо визнання протиправними дій щодо видачі дозволу на спецвикористання природних ресурсів підприємству для промислового рибальства в межах національного природного парку.

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Господарська діяльність, яка не спрямована на виконання покладених на національні природні парки завдань, дозволяється лише на окремих територіях господарської зони парку (населені пункти, об’єкти комунального призначення парку, землі інших землевласників та землекористувачів, які включені до складу парку). На всіх інших територіях господарської зони національних природних парків дозволено лише ту господарську діяльність, яка спрямована на виконання покладених на парк завдань.

Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі від 7 лютого 2025 року у справі № 280/2222/22 (провадження № К/990/22754/23).

Прокуратура в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції звернулася до суду з позовом до Департаменту захисту довкілля обласної державної адміністрації щодо визнання протиправними дій щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів підприємству для промислового рибальства в межах національного природного парку. Прокуратура вказувала, що виданий дозвіл порушує чинне законодавство, адже завданнями парку не передбачено здійснення на його території промислового рибальства третіми особами, а режим території не містить норм щодо такого використання природних ресурсів.

Суд першої інстанції задовольнив позов. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення і відмовив у задоволенні позову. КАС ВС скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким було визнано незаконною видачу дозволу на промислове рибальство на території національного природного парку.

Верховний Суд зазначив, що оскільки нормами Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та положенням про національний природний парк не передбачено покладення на парк завдань щодо забезпечення здійснення на його території господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом водних біоресурсів третіми особами, дії Департаменту захисту довкілля щодо видачі спірного дозволу є протиправними.

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