Голова Верховного Суду США Джон Робертс зупинив дію ухвали федерального судді, який наказав Держдепу і USAID виплатити кошти отримувачам грантів

Раніше Амір Алі дав час Державному департаменту і USAID до півночі 26 лютого, щоб оплатити всі рахунки за роботу, яка була виконана іноземними підрядниками Агентства до 13 лютого.

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Голова Верховного суду США Джон Робертс призупинив дію наказу федерального судді, який вимагав від адміністрації Президента США Дональда Трампа виплатити кошти іноземної допомоги підрядникам і одержувачам грантів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Джон Робертс видав тимчасовий наказ про призупинення дії ухвали окружного судді США Аміра Алі.

Робертс попросив позивачів – організації, які укладають контракти або отримують гранти від імені USAID та Державного департаменту США – надати аргументи до обіду 28 лютого.

Наказ голови Верховного суду США було прийнято після того, як представники адміністрації Трампа вказали у заяві до суду, що прийняли остаточне рішення про припинення більшості контрактів і грантів США на зовнішню допомогу, водночас стверджуючи, що вони не можуть вкластися в термін, встановлений суддею Аміром Алі (до кінця дня 26 лютого).

Раніше Амір Алі зобов’язав адміністрацію Президента США виконати його видану раніше ухвалу, яка забороняє призупиняти фінансування іноземної допомоги, і дав час Державному департаменту і USAID до півночі 26 лютого, щоб оплатити всі рахунки за роботу, яка була виконана іноземними підрядниками Агентства до 13 лютого.

Нагадаємо, адміністрація скорочує понад 90% контрактів Агентства США з міжнародного розвитку на зовнішню допомогу та понад 58 мільярдів доларів загальної допомоги США по всьому світу. Це є частиною програми «Америка перш за все».

Юристи Міністерства юстиції США стверджували, що адміністрація Білого дому має право призупинити дію угод, поки перевіряє їх, щоб визначити, чи відповідають вони політиці адміністрації.

Наразі USAID прийняло остаточне рішення скасувати майже 5800 грантових програм, залишивши 500 з них.

В свою чергу, Державний департамент США скасував близько 4100 грантових програм, залишивши близько 2700.

Також повідомляється, що держсекретар США Марко Рубіо наказав, щоб прострочені рахунки-фактури від позивачів за роботу до 24 січня 2025 року, коли почалося заморожування платежів, були «прискорено відправлені для оплати без звичайних процедур перевірки». Зазначається, що хоча частина грошей буде виплачена, повна виплата може зайняти тижні.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», чиновники Держдепу обговорюють розморожування деяких програм допомоги Україні, включаючи кошти на розвиток громадянського суспільства.

Автор: Наталя Мамченко

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