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Соглашение по полезным ископаемым готово к подписанию, переговоры по нему больше не ведутся, — министр финансов США Бессент

08:43, 28 февраля 2025
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны официально подписать соглашение 28 февраля.
Соглашение по полезным ископаемым готово к подписанию, переговоры по нему больше не ведутся, — министр финансов США Бессент
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Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что соглашение между Украиной и США о редкоземельных металлах уже готово. Все детали согласованы и остается только подписать документ. Об этом он сообщил в эфире Fox Bussines.

Бессент подчеркнул, что соглашение предусматривает сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых, нефти, газа и развития инфраструктуры. Он подчеркнул, что это выгодная договоренность для обеих сторон, потому что она будет способствовать укреплению связей между украинским народом и американским бизнесом.

Напомним, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения об ископаемых с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также мы писали, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

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США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

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