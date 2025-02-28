Угода по корисних копалинах готова до підписання, переговори по ній більше не ведуться, — міністр фінансів США Бессент

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп мають офіційно підписати угоду 28 лютого.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та США щодо рідкісноземельних металів вже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ. Про це він повідомив в ефірі Fox Bussines.

Бессент наголосив, що угода передбачає співпрацю у сферах видобутку корисних копалин, нафти, газу та розвитку інфраструктури. Він підкреслив, що це вигідна домовленість для обох сторін, адже вона сприятиме зміцненню зв’язків між українським народом та американським бізнесом.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини з президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

У медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

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