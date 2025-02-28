Лідери ЄС обговорять призначення представника на можливих переговорах щодо війни в Україні

Лідери Євросоюзу під час зустрічі 6 березня обговорять призначення спецпредставника, який представлятиме блок під час можливого переговорного процесу.

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Лідери Європейського Союзу на зустрічі 6 березня обговорять призначення спеціального посланника, який представлятиме ЄС на можливих переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, кілька європейських лідерів раніше закликали до створення такої посади після того, як США приголомшили Європу прямою розмовою з Путіним, не залучивши Європу до переговорів.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав країни-члени ЄС на екстрений саміт 6 березня. Учасники обговорюватимуть питання української та європейської безпеки.

За інформацією Bloomberg, дискусії на саміті спрямують на вироблення єдиної позиції щодо оборони – як для переозброєння Європейського континенту, так і щодо України. Обговорення торкнеться і призначення спецпредставника для участі в майбутніх переговорах щодо України.

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