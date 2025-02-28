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Лидеры ЕС обсудят назначение представителя на возможных переговорах по войне в Украине

08:37, 28 февраля 2025
Лидеры Евросоюза во время встречи 6 марта обсудят назначение спецпредставителя, представляющего блок во время возможного переговорного процесса.
Лидеры ЕС обсудят назначение представителя на возможных переговорах по войне в Украине
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Лидеры Европейского Союза на встрече 6 марта обсудят назначение специального посланника, который будет представлять ЕС на возможных переговорах по завершению войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что несколько европейских лидеров ранее призывали к созданию такой должности после того, как США ошеломили Европу прямым разговором с Путиным, не привлекая Европу к переговорам.

Президент Европейского совета Антониу Кошта созвал страны-члены ЕС на экстренный саммит 6 марта. Участники будут обсуждать вопросы украинской и европейской безопасности.

По информации Bloomberg, дискуссии на саммите направят на выработку единой позиции по обороне – как для перевооружения Европейского континента, так и Украины. Обсуждение коснется и назначения спецпредставителя для участия в предстоящих переговорах по Украине.

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ЕС Украина война

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