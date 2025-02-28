БРИКС стремится положить конец господству доллара любой ценой, — президент Бразилии Лула да Силва

Президент Бразилии отметил, что несмотря на угрозы США пошлинами, БРИКС настроен противостоять доминированию доллара.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экономический блок БРИКС полон решимости положить конец доминированию доллара США любой ценой. Об этом сказано в сообщннии БРИКС в соцсети Х.

"Угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа не остановят решимость группы искать альтернативные платформы для платежей между странами-членами", – сказал Лула.

Как известно, Дональд Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС в случае создания мировой валюты, альтернативной доллару.

«Любая страна, которая попытается, должна сказать «привет» пошлинам и «до свидания» Америке», – заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.