БРІКС прагне покласти край пануванню долара за будь-яку ціну, — президент Бразилії Лула да Сілва

Президент Бразилії зазначив, що незважаючи на погрози США митом, БРІКС налаштований протистояти домінуванню долара.

Фото: GettyImages

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Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що економічний блок БРІКС сповнений рішучості покласти край домінуванню долара США за будь-яку ціну. Про це йдеться у повідомленні БРІКС у соцмережі Х.

"Загрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа не зупинять рішучість групи шукати альтернативні платформи для платежів між країнами-членами", – сказав Лула.

Як відомо, Дональд Трамп пригрозив 100% митами країнам БРІКС у разі створення світової валюти, альтернативної долару.

"Будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати "привіт" митам і "до побачення" Америці", - заявив він.

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