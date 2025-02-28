БРІКС прагне покласти край пануванню долара за будь-яку ціну, — президент Бразилії Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що економічний блок БРІКС сповнений рішучості покласти край домінуванню долара США за будь-яку ціну. Про це йдеться у повідомленні БРІКС у соцмережі Х.
"Загрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа не зупинять рішучість групи шукати альтернативні платформи для платежів між країнами-членами", – сказав Лула.
Як відомо, Дональд Трамп пригрозив 100% митами країнам БРІКС у разі створення світової валюти, альтернативної долару.
"Будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати "привіт" митам і "до побачення" Америці", - заявив він.
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