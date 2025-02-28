Трамп назвав час початку зустрічі із Зеленським і сказав, що поважає його

Президент США Дональд Трамп зустрінеться у Білому домі із Володимиром Зеленським 28 лютого о 18:00 за Києвом.

Фото: Офіс Президента

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Президент США Дональд Трамп заявив, що поважає українського лідера Володимира Зеленського та повідомив, коли деякі деталі їхньої зустрічі 28 лютого. Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Завтра в нас буде чудова зустріч, вона буде об 11 годині (18:00 за Києвом - ред.). Я думаю, що вона буде чудовою", - сказав Трамп.

Також він висловив повагу до Зеленського і відзначив сміливість українців.

"Я поважаю Президента Зеленського, українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження, сподіваюся, що воно було корисним", - заявив президент США.

Нагадаємо, що Трамп повідомив, що Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини.

Зеленський підтвердив, що у п’ятницю, 28 лютого, планує зустрітися з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

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