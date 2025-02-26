Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 28 лютого

Володимир Зеленський наголосив, що важливо, аби допомога США не була зупинена.

Фото: Офіс Президента

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у п’ятницю, 28 лютого, планує зустрітися з Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Він додав, що важливо, щоб допомога Америки не була зупинена — сила потрібна на шляху до миру.

"Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом", – сказав Зеленський під час звернення.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

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