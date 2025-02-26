Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом 28 февраля

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы помощь США не была остановлена.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в пятницу, 28 февраля, намерен встретиться с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Он добавил, что важно, чтобы помощь Америки не была остановлена ​​– сила нужна на пути к миру.

"Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности – это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом", – сказал Зеленский во время обращения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.