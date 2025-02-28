Війна в Україні завершиться або дуже швидко, або взагалі ніколи, — Дональд Трамп

Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб покласти край цій війні, — президент США Дональд Трамп.

Фото: GETTY IMAGES

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Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні завершиться або найближчим часом швидким темпом, або не закінчиться ніколи. Про це він заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Трамп розповів про "гарні телефонні переговори" з Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським. Також він провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, ведеться робота над тим, щоб "привести до кінця цю війну".

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб покласти край цій війні. Я думаю, що ми досягли значного прогресу, і я думаю, що він просувається досить швидко. Я хочу подякувати всім присутнім тут людям, які працюють над цим, і ми дамо вам знати, що станеться. Це станеться або досить скоро, або не станеться взагалі", — заявив Трамп.

Дональд Трамп вважає, що наступним кроком до завершення війни в Україні має стати припинення вогню.

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