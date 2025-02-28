Война в Украине завершится или очень быстро, или вообще никогда, — Дональд Трамп

Мы очень упорно работаем над тем, чтобы покончить с этой войной, — президент США Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине завершится либо в ближайшее время быстрым темпом, либо не закончится никогда. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп рассказал о "хороших телефонных переговорах" с Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По его словам, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну".

"Мы очень настойчиво работаем над тем, чтобы положить конец этой войне. Я думаю, что мы достигли значительного прогресса, и я думаю, что он продвигается достаточно быстро. Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь людей, которые работают над этим, и мы дадим вам знать, что произойдет. Это произойдет либо довольно скоро, либо не произойдет вообще", - заявил Трамп.

Дональд Трамп считает, что следующим шагом к завершению войны в Украине должно стать прекращение огня.

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