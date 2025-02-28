Трамп назвал время начала встречи с Зеленским и сказал, что уважает его

Президент США Дональд Трамп встретится в Белом доме с Владимиром Зеленским 28 февраля в 18.00 по Киеву.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает украинского лидера Владимира Зеленского и сообщил, что некоторые детали их встречи 28 февраля. Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Завтра у нас будет отличная встреча, она будет в 11 часов (18:00 по Киеву - ред.). Я думаю, что она будет замечательной", - сказал Трамп.

Также он выразил уважение Зеленскому и отметил смелость украинцев.

"Я уважаю Президента Зеленского, украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезно", - заявил президент США.

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