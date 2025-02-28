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Федеральна торгова комісія США займе штаб-квартиру USAID

09:05, 28 лютого 2025
Співробітники Федеральної торгової комісії США протягом найближчих місяців повинні переїхати в будівлю, яку раніше займало USAID.
Федеральна торгова комісія США займе штаб-квартиру USAID
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Департамент ефективності державного управління США (DOGE), очолюваний Ілоном Маском, розпорядився про переїзд найближчими місяцями співробітників Федеральної торгової комісії (FTC) у Вашингтоні до будівлі, яку раніше займало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє Bloomberg.

Найближчими місяцями співробітники Федеральної торгової комісії США повинні будуть покинути свої офіси. 

Як пише Bloomberg, більшість із 1300 співробітників антимонопольного та споживчого агентства працюють у будівлі у Вашингтоні, яка також здає приміщення в оренду кільком іншим федеральним агентствам. 10-річна оренда приміщення FTC закінчилася минулого року, але її було продовжено ще на три роки до 2027 року.

Штаб-квартира FTC, в якій розміщуються п'ять комісарів і старші керівники агентства, розташована в іншій урядовій будівлі за кілька кварталів від будівлі USAID.

Адміністрація загального обслуговування, яка орендує офісні приміщення від імені федеральних агентств, звернулася до Конгресу з проханням отримати дозвіл на нову 20-річну оренду для FTC. Хоча Сенат схвалив новий запит на оренду в листопаді, Палата ще не розглянула його. 

Нагадаємо, голова Верховного Суду США Джон Робертс зупинив дію ухвали федерального судді, який наказав Держдепу і USAID виплатити кошти отримувачам грантів.

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США USAID

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