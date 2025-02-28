Генпрокурор США Пем Бонді звинуватила ФБР у приховуванні матеріалів у справі Джеффрі Епштейна

Пем Бонді звинуватила ФБР у прихованні «тисяч сторінок документів» у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі людьми та зв'язках із неповнолітніми дівчатами.

Фото: АР

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Генеральний прокурор США Пем Бонді звинуватила ФБР у приховуванні «тисяч сторінок документів» у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі людьми і зв'язках з неповнолітніми дівчатами. Про це повідомляє телеканал Fox News.

За її словами, вона запросила у ФБР усі матеріали у справі Епштейна, але отримала лише близько 200 сторінок — набагато менше, ніж було надано за позовом, поданим у 2015 році американкою Вірджинією Джуффре до Гілейн Максвелл, подруги та спільниці фінансиста.

"Я неодноразово уточнювала, чи я отримала повний комплект документів у відповідь на свій запит, і ФБР неодноразово запевняло мене, що ми отримали повний комплект документів. Учора ввечері я дізналася від джерела, що відділення ФБР у Нью-Йорку зберігало тисячі сторінок документів, пов'язаних із розслідуванням та пред'явленням звинувачень Епштейну", - цитує Бонді видання Fox News.

Раніше у США опублікували список деяких фігурантів справи Епштейна. У ньому було понад 150 імен. Генпрокурор США вимагає надати відсутні матеріали до ранку 28 лютого.

Нагадаємо, що Епштейна було затримано правоохоронними органами штату Нью-Йорк 6 липня 2019 року. Його судили за зґвалтування та сексуальну експлуатацію неповнолітніх дівчат.

При цьому широку популярність отримав "список Епштейна" — у ньому нібито мають бути перелічені знаменитості та політики, які відвідували його приватний острів та користувалися інтимними послугами дівчат.

Список так і не був опублікований, а Епштейн помер у 2019 році у тюремній камері (за офіційною версією від самогубства). З того часу в мережі обговорювали необхідність публікації матеріалів у справі.

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