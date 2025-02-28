У пʼяти областях України ввели аварійні відключення світла

У п'ятницю, 28 лютого, в кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.
«За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення», – повідомили у ДТЕК.
Також стало відомо, що у Полтавській та Сумській областях діють три черги аварійних відключень. У Кіровоградській області також запроваджено аварійні графіки.
В Укренерго підтвердили запровадження аварійних відключень, причина – наслідки російських атак на енергосистему. Насамперед відключають промислових споживачів.
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