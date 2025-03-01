Минсоцполитики разрабатывает дополнительный механизм выезда за границу мужчин за гуманитарными грузами

В Украине могут создать дополнительный механизм выезда водителей за границу за гуманитарными грузами.

Фото: minfin.com.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», правительство прекратило функционирование системы «Путь» как механизма для выезда за гуманитарной помощью.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что на основе данных Автоматизированной системы гуманитарной помощи (АС ГП), водители, которые выехали за границу через систему «Путь», завезли в Украину менее 5% от всего объема помощи, ввезенной в страну с момента запуска системы (2024 год).

«Однако большинство гуманитарных грузов ввезены водителями, которые имеют право на пересечение границы. Эти категории водителей и дальше могут ввозить необходимые гуманитарные грузы», — отметили в ведомстве.

Кроме того, правительство поручило Минсоцполитики совместно с Минобороны проработать вопрос и необходимость формирования дополнительного механизма выезда за границу за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.

«Минсоцполитики формирует пул экспертов, которые примут участие в проработке данного вопроса», — добавили в ведомстве.

Напомним, что Кабмин изменил правила пересечения границы для перевозчиков медицинских грузов и гуманитарной помощи.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки».

В Государственной пограничной службе пояснили, что суть изменений заключается в отмене нормы, согласно которой Министерство развития общин и территорий или областные или Киевская городская военные администрации имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами. Эта норма больше не действует.

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