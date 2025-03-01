Самооборона по закону – как защитить себя и не нарушить правила

Каждый имеет право на самозащиту, но важно знать, какие средства можно использовать. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, какие средства можно иметь при себе для самообороны, какие требуют специального разрешения и что запрещено законом.
В определенных случаях можно применять специальные средства самообороны, в частности для:
Они должны быть сертифицированы и продаются в специализированных магазинах.
С 18 лет можно иметь при себе специальные средства самообороны:
Как получить разрешение на приобретение газового пистолета или револьвера:
Подать в Национальную полицию Украины:
Разрешение на приобретение действительно 3 месяца.
Приобрели газовый пистолет или револьвер: что дальше?
После того как вы приобрели газовый пистолет (револьвер), необходимо получить разрешение на его хранение и ношение.
Оно выдается полицией сроком на 3 года и может быть выдано каждому члену семьи владельца газового пистолета (револьвера), который имеет на это право.
Можно ли носить для самообороны холодное оружие?
Холодное оружие — это предметы, которые наносят колющий, колюще-режущий, рубящий, раздробленный или ударный эффект (стилет, нож, кинжал, арбалет, сабля, финка, охотничий нож, кастет и т. д.).
Носить для самообороны можно только с 18 лет и при наличии разрешения от Национальной полиции Украины.
Какие средства самозащиты запрещены?
Электрошокер, так как он применяется только правоохранительными органами.
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