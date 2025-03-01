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Самооборона по закону – как защитить себя и не нарушить правила

11:50, 1 марта 2025
Средства самообороны делятся на разрешенные, требующие специального разрешения и запрещенные законом – узнайте, что можно использовать для защиты.
Самооборона по закону – как защитить себя и не нарушить правила
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Каждый имеет право на самозащиту, но важно знать, какие средства можно использовать. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, какие средства можно иметь при себе для самообороны, какие требуют специального разрешения и что запрещено законом.

В определенных случаях можно применять специальные средства самообороны, в частности для:

  • защиты своей жизни и здоровья, жилья и имущества,
  • обороны других людей или их имущества, если они находятся в опасности,
  • предотвращения незаконных посягательств и задержания правонарушителей.

Они должны быть сертифицированы и продаются в специализированных магазинах.

С 18 лет можно иметь при себе специальные средства самообороны:

  • газовые баллончики — без специального разрешения,
  • газовые пистолеты (револьверы) — требуется разрешение органов внутренних дел.

Как получить разрешение на приобретение газового пистолета или револьвера:

Подать в Национальную полицию Украины:

  • заполненную карточку-заявление,
  • две фотографии размером 3×4 сантиметра,
  • заключение медицинского учреждения,
  • квитанцию об оплате услуг по оформлению документов для выдачи разрешения.

Разрешение на приобретение действительно 3 месяца.

Приобрели газовый пистолет или револьвер: что дальше?

После того как вы приобрели газовый пистолет (револьвер), необходимо получить разрешение на его хранение и ношение.

Оно выдается полицией сроком на 3 года и может быть выдано каждому члену семьи владельца газового пистолета (револьвера), который имеет на это право.

Можно ли носить для самообороны холодное оружие?

Холодное оружие — это предметы, которые наносят колющий, колюще-режущий, рубящий, раздробленный или ударный эффект (стилет, нож, кинжал, арбалет, сабля, финка, охотничий нож, кастет и т. д.).

Носить для самообороны можно только с 18 лет и при наличии разрешения от Национальной полиции Украины.

Какие средства самозащиты запрещены?

Электрошокер, так как он применяется только правоохранительными органами.

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