Практика судів
  1. В Україні

Самооборона за законом — як захистити себе та не порушити правила

11:50, 1 березня 2025
Засоби самооборони поділяються на дозволені, такі, що потребують спеціального дозволу, та заборонені законом – дізнайтеся, що можна використовувати для захисту.
Самооборона за законом — як захистити себе та не порушити правила
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кожен має право на самозахист, але важливо знати, які засоби можна використовувати. Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, які засоби можна мати при собі для самооборони, які потребують спеціального дозволу та що заборонено законом.

У певних випадках можна застосовувати спеціальні засоби самооборони, зокрема для:

  • захисту свого життя і здоров'я, житла та майна
  • оборони інших людей чи їхнього майна, якщо вони перебувають у небезпеці
  • запобігання незаконним посяганням та затримання правопорушників.

Вони мають бути сертифіковані та продаються у спеціалізованих магазинах. 

З 18 років можна мати при собі спеціальні засоби самооборони:

  • газові балончики — без спеціального дозволу
  • газові пістолети (револьвери) — потрібен дозвіл органів внутрішніх справ.

Як отримати дозвіл на придбання газового пістолета чи револьвера:

Подати до Національної поліції України:

  • заповнену картку-заяву
  • дві фотокартки розміром 3×4 сантиметри
  • висновок медичного закладу
  • квитанцію про оплату послуг щодо оформлення документів для видачі дозволу.

Дозвіл на придбання дійсний 3 місяці.

Придбали газовий пістолет чи револьвер: що далі

Після того, як придбали газовий пістолет (револьвер), необхідно отримати дозвіл, щоб його зберігати та носити.

Він видається поліцією строком на 3 роки та може бути виданий кожному члену сім’ї власника газового пістолета (револьвера), який має на це право.

Чи можна носити для самооборони холодну зброю:

Холодна зброя — це предмети, які надають колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблений або ударний ефект (стилет, ніж, кинджал, арбалет, шабля, фінка, мисливський ніж, кастет тощо).

Носити для самооборони можна лише з 18 років та за наявності дозволу від Національної поліції України.

Які засоби самозахисту заборонені:

Електрошокер, адже він застосовується тільки правоохоронними органами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

правова допомога захист

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судам пропонують заборонити пом’якшувати покарання чи призначати іспитовий строк за ухилення від мобілізації і незаконне перенаправлення за кордон — законопроект

До Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується заборонити судам призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для ухилянтів та осіб, які сприяли незаконному перетину кордону.

Народні депутати змогли імплементувати директиву ЄС у законопроект навіть без її офіційного перекладу

Депутатам вдалося написати законопроект про імплементацію директиви ЄС навіть без її офіційного перекладу.

Верховна Рада підтримала виключення норми про тримання в ізоляторах тимчасового тримання поліції обвинувачених та засуджених

Також в ІТУ Нацполіції не будуть тримати осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою – Рада прийняла законопроект за основу.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Верховний Суд підтвердив вирок лікарю, який не виконав необхідні дії під час проведення пластичної операції

Верховний Суд залишив в силі вирок лікарю-анестезіологу, який під час проведення пластичної операції з естетичної хірургії у вигляді корекції скелета носа не здійснив належного догляду за потерпілою в період виходу її з наркозу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео