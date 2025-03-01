Самооборона за законом — як захистити себе та не порушити правила

Засоби самооборони поділяються на дозволені, такі, що потребують спеціального дозволу, та заборонені законом – дізнайтеся, що можна використовувати для захисту.

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Кожен має право на самозахист, але важливо знати, які засоби можна використовувати. Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, які засоби можна мати при собі для самооборони, які потребують спеціального дозволу та що заборонено законом.

У певних випадках можна застосовувати спеціальні засоби самооборони, зокрема для:

захисту свого життя і здоров'я, житла та майна

оборони інших людей чи їхнього майна, якщо вони перебувають у небезпеці

запобігання незаконним посяганням та затримання правопорушників.

Вони мають бути сертифіковані та продаються у спеціалізованих магазинах.

З 18 років можна мати при собі спеціальні засоби самооборони:

газові балончики — без спеціального дозволу

газові пістолети (револьвери) — потрібен дозвіл органів внутрішніх справ.

Як отримати дозвіл на придбання газового пістолета чи револьвера:

Подати до Національної поліції України:

заповнену картку-заяву

дві фотокартки розміром 3×4 сантиметри

висновок медичного закладу

квитанцію про оплату послуг щодо оформлення документів для видачі дозволу.

Дозвіл на придбання дійсний 3 місяці.

Придбали газовий пістолет чи револьвер: що далі

Після того, як придбали газовий пістолет (револьвер), необхідно отримати дозвіл, щоб його зберігати та носити.

Він видається поліцією строком на 3 роки та може бути виданий кожному члену сім’ї власника газового пістолета (револьвера), який має на це право.

Чи можна носити для самооборони холодну зброю:

Холодна зброя — це предмети, які надають колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблений або ударний ефект (стилет, ніж, кинджал, арбалет, шабля, фінка, мисливський ніж, кастет тощо).

Носити для самооборони можна лише з 18 років та за наявності дозволу від Національної поліції України.

Які засоби самозахисту заборонені:

Електрошокер, адже він застосовується тільки правоохоронними органами.

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