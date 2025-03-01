Ілон Маск став батьком у чотирнадцятий раз

У Шивон Зіліс та Ілона Маска народилася четверта дитина.

Фото: insider.com

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Підприємець, винахідник, засновник Tesla і SpaceX та керівник Департаменту ефективності державного управління США (DOGE) Ілон Маск знову став батьком. У нього народилася 14-та дитина. Матір’ю малюка є виконавча директорка корпорації Neuralink Шивон Зіліс. Сина назвали Селдон Лікург.

«Ми обговорили це з Ілоном і, у світлі дня народження прекрасної Аркадії, вирішили, що краще просто розповісти про нашого чудового та неймовірного сина Селдона Лікурга. Він дуже міцний, із золотим серцем. Ми дуже любимо його», — написала Зіліс у соцмережі Х.

Сам Маск відповів на пост емодзі у вигляді сердечка.

Нагадаємо, у Зіліс та Маска вже є троє дітей — двоє близнюків і однорічна донька Аркадія.

За даними ЗМІ, всього у бізнесмена щонайменше 14 дітей.

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