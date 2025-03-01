Практика судов
  1. В мире

Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз

10:37, 1 марта 2025
У Шивон Зилис и Илона Маска родился четвертый ребенок.
Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз
Фото: insider.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприниматель, изобретатель, основатель Tesla и SpaceX и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск вновь стал отцом. У него родился 14-й ребенок. Мать малыша — исполнительный директор корпорации Neuralink Шивон Зилис. Сына назвали Селдон Ликург.

«Мы обсудили это с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге. Он очень крепкий, с золотым сердцем. Мы очень любим его», — написала Зилис в соцсети Х.

Сам Маск ответил на пост эмодзи в виде сердечка.

Напомним, у Зилис и Маска уже есть трое детей — двое близнецов и годовалая дочка Аркадия.

По данным СМИ, всего у бизнесмена по меньшей мере 14 детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал Раде одобрить изменения в Земельный, Избирательный и другие кодексы касательно административно-территориального устройства

Законопроект предусматривает внесение изменений в 6 кодексов, в частности, Избирательный кодекс, Земельный кодекс, Кодекс о недрах, и 66 законов, в том числе о использовании ядерной энергии и радиационной безопасности, а также о регулировании градостроительной деятельности.

Верховный Суд подтвердил приговор врачу, который не выполнил необходимые действия во время проведения пластической операции

Верховный Суд оставил в силе приговор врачу-анестезиологу, который во время проведения пластической операции по эстетической хирургии в виде коррекции скелета носа не осуществил надлежащего ухода за потерпевшей в период выхода ее из наркоза.

Верховная Рада приняла изменения в УК и УПК по предотвращению избежания ответственности лицами, совершившими преступления против нацбезопасности

Название раздела Особой части Уголовного кодекса «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменили на «уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины».

Верховная Рада приняла закон о новых судах СОАС и СААС – какие требования к кандидатам в судьи

Зарплата судей СОАС и СААС должна быть не менее 131 тысячи грн.

От Ужгорода до Печерского райсуда Киева — опубликован список судов для новых командировок ранее уже откомандированных судей

Судьи, бессрочно командированные в суды с чрезмерной нагрузкой, смогут работать и дальше.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео