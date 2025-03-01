Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз

У Шивон Зилис и Илона Маска родился четвертый ребенок.

Фото: insider.com

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Предприниматель, изобретатель, основатель Tesla и SpaceX и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск вновь стал отцом. У него родился 14-й ребенок. Мать малыша — исполнительный директор корпорации Neuralink Шивон Зилис. Сына назвали Селдон Ликург.

«Мы обсудили это с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге. Он очень крепкий, с золотым сердцем. Мы очень любим его», — написала Зилис в соцсети Х.

Сам Маск ответил на пост эмодзи в виде сердечка.

Напомним, у Зилис и Маска уже есть трое детей — двое близнецов и годовалая дочка Аркадия.

По данным СМИ, всего у бизнесмена по меньшей мере 14 детей.

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