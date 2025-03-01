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Присвоил почти 230 тысяч гривен — киевлянин полтора года получал пенсию своей умершей бабушки

12:44, 1 марта 2025
Мужчина не сообщил пенсионный фонд о факте смерти женщины и в течение 19 месяцев получал пенсионные выплаты.
Присвоил почти 230 тысяч гривен — киевлянин полтора года получал пенсию своей умершей бабушки
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Мужчина присвоил почти 230 тысяч гривен пенсионных выплат своей умершей бабушке. Ему сообщено о подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Установлено, что 32-летний киевлянин, имея полный доступ к приложению «Ощад 24/7» своей бабушке, не сообщил пенсионный фонд о факте ее смерти и в течение 19 месяцев получал бюджетные средства в виде пенсионных выплат, которые поступали ежемесячно.

Деньги подозреваемый перечислял на свой карточный счет.

В результате указанных действий мужчина нанес государству в лице Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области ущерб в размере около 230 тысяч гривен.

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