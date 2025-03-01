В Китае изучают военные возможности чат-бота DeepSeek

В Китае считают, что DeepSeek имеет большой потенциал для использования в военных целях.

Фото: businesstoday.in

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Модель искусственного интеллекта DeepSeek может использоваться в различных военных приложениях — от управления беспилотными транспортными средствами до подачи команд. Об этом говорится в докладе компании Chongqing Landship Information Technology, которая является поставщиком решений для автономного вождения, пишет Asia Times

В Landship отмечают, что DeepSeek имеет большой потенциал для использования в военных целях, например, для управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

«В военно-стратегическом планировании DeepSeek может проводить глубокий анализ массивной разведывательной информации и предоставлять военным командирам точную поддержку для принятия решений.

DeepSeek обладает мощными возможностями понимания и генерации языка, что позволяет ему быстро адаптироваться к задачам на поле боя», - говорится в сообщении.

В Landship добавили, что DeepSeek может сотрудничать со спутниками, радарами и беспилотниками для повышения эффективности и точности военной разведки. Он может быстро идентифицировать ключевые военные цели по спутниковым снимкам и оценивать их размеры и количество, поддерживая принятие военных решений.

Ранее сообщалось, что Китай интегрирует ИИ DeepSeek R1 в госсектор и больницы.

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