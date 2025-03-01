Служба доставки еды DoorDash «воровала» чаевые у курьеров — теперь она выплатит почти $17 млн ​​компенсации

Клиенты полагали, что поддерживают курьеров, оставляя чаевые, но на самом деле они помогали DoorDash экономить средства.

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Американская служба доставки еды DoorDash согласилась выплатить 16,75 миллиона долларов в рамках урегулирования расследования, которое установило, что сервис использовал вводящие в заблуждение платежные практики, из-за чего водители недополучали чаевые. Об этом сообщает Courthouse News.

Расследование провела Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Проверка началась в 2021 году после жалоб водителей, которые заявляли, что не получали причитающиеся им чаевые из-за платежной системы компании, действовавшей в 2017–2019 годах.

Выяснилось, что DoorDash использовала чаевые клиентов для компенсации базовой оплаты, которую компания уже гарантировала работникам.

«Фактически это была схема обмана: клиенты думали, что поддерживают курьеров, оставляя чаевые, но на самом деле они помогали DoorDash экономить средства», — заявила Джеймс. «Мы привлекаем DoorDash к ответственности».

Суть схемы заключалась в использовании системы минимальной оплаты. Водителям DoorDash, которых называют «Dashers», гарантировалась определенная сумма за каждую доставку. Однако вместо того чтобы получать чаевые сверх этой суммы, компания использовала их для покрытия минимального платежа.

Например, если водителю гарантировали 10 долларов за выполненный заказ, DoorDash должна была обеспечить выплату этой суммы. Если клиент не оставлял чаевых, компания полностью покрывала эти 10 долларов. Но если клиент оставлял 5 долларов чаевых, водитель все равно получал только 10 долларов – DoorDash просто уменьшала свою часть выплаты.

Как заявила Джеймс, клиенты не были должным образом проинформированы об этой системе и считали, что водители получают как минимальную оплату, так и чаевые. На странице оформления заказа клиентам предлагали оставить чаевые с сообщением: «Dashers всегда получают 100% чаевых». Однако настоящая информация о механизме распределения средств была скрыта в онлайн-документах, которые невозможно было просмотреть во время оформления заказа.

В рамках урегулирования DoorDash выплатит компенсацию более 60 000 курьеров в штате Нью-Йорк. Джеймс призвала всех, кто имеет право на компенсацию, подать соответствующие заявки.

Помимо выплат, компания обязалась изменить свои бизнес-практики. В дальнейшем DoorDash должна будет отчитываться перед офисом Генерального прокурора, чтобы подтвердить, что 100% чаевых клиентов идут непосредственно водителям и не уменьшают их базовую оплату.

DoorDash заявила, что с 2019 года ее модель выплат уже учитывает эти изменения. «Мы стремимся обеспечить прозрачность и справедливую оплату труда Dasher'ов. Жалобы касаются устаревшей модели выплат, которая была отменена еще в 2019 году», — говорится в заявлении компании. «Dashers всегда получают 100% чаевых от клиентов. Хотя мы уверены, что наши практики тогда адекватно отражали порядок выплат, мы рады урегулировать эту ситуацию и продолжать предоставлять людям гибкие возможности для заработка».

Кроме того, DoorDash должна обеспечить прозрачное информирование как клиентов, так и водителей о своей политике выплат. Также компания обязана предоставлять детальный расчет дохода за каждую доставку и обеспечить водителям доступ к истории их выплат минимум за последние четыре года.

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