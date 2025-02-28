З 1 березня відбудеться індексація пенсій для понад 10 млн українців — на скільки зростуть виплати

Пенсії з 1 березня зростуть на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів.

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Вже 1 березня відбудеться індексація пенсій. Завдяки індексації для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Розмір підвищення розраховується індивідуально, але він не може становити менше 100 гривень і більше 1500 гривень.

Розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін – 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 роки – 11%.

З 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

672 тис. пенсіонерів силових відомств

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

79,6 тис. пенсіонерів – осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати

23,4 тис. пенсіонерів – колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 гривень до 6345 гривень.

Максимальний розмір індексації - до 1500 гривень.

Пенсіонери, які вийшли на пенсію після 31 грудня 2024 року, не підпадають під індексацію, оскільки їхні виплати вважаються актуальними.

Індексація також не торкнеться пенсіонерів, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, що становить 23 610 гривень.

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