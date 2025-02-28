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Субсидії, які люди не отримали через несвоєчасно подані дані, донарахують — Денис Шмигаль

15:36, 28 лютого 2025
Уряд ухвалив рішення щодо донарахування субсидій.
Субсидії, які люди не отримали через несвоєчасно подані дані, донарахують — Денис Шмигаль
Фото: opkho.com.ua
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, за яким будуть донараховані субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані.

Він наголосив, що це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали.

За словами Шмигаля, Кабмін врегулював питання по субсидіях на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

«Вносимо технічні зміни, які дадуть змогу внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах», - додав він.

Раніше Пенсійний фонд пояснив, який договір треба укласти з власником житла, щоб мати змогу оформити субсидію на оренду житла для ВПО. 

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Денис Шмигаль субсидія

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