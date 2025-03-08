У Києві відремонтують міст через Десенку, який не ремонтували капітально з моменту його побудови

У Києві оголосили тендер на проведення протиаварійних заходів із відновлення несних конструкцій перехідних прогонів мосту через річку Десенка.
Як зазначили у КМДА, міст був побудований у 1974 році. Оскільки з моменту його введення в експлуатацію капітальний ремонт там не проводили, то у 2024 році було розроблено та затверджено проєкт протиаварійних заходів.
У межах протиаварійних заходів передбачено:
Також відремонтують проїжджу частину частково у другій, третій та четвертій смугах руху автомобільного транспорту в напрямку станції метро «Почайна».
Очікувана вартість закупівлі – 225 млн грн. Підрядника визначать за результатами тендеру.
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