У Києві відремонтують міст через Десенку, який не ремонтували капітально з моменту його побудови

З моменту його введення в експлуатацію в 1974 році капітальний ремонт там не проводили.

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У Києві оголосили тендер на проведення протиаварійних заходів із відновлення несних конструкцій перехідних прогонів мосту через річку Десенка.

Як зазначили у КМДА, міст був побудований у 1974 році. Оскільки з моменту його введення в експлуатацію капітальний ремонт там не проводили, то у 2024 році було розроблено та затверджено проєкт протиаварійних заходів.

У межах протиаварійних заходів передбачено:

замінити балки прогонових будов;

відремонтувати опори;

відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини;

облаштувати новий гідроізоляційний шар;

укласти асфальтобетонне покриття.

Також відремонтують проїжджу частину частково у другій, третій та четвертій смугах руху автомобільного транспорту в напрямку станції метро «Почайна».

Очікувана вартість закупівлі – 225 млн грн. Підрядника визначать за результатами тендеру.

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