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У Києві у метро з’являться нові вагони з наскрізним проходом, як у фільмах

22:57, 8 березня 2025
Метрополітен планує оновити рухомий склад та придбати сучасні вагони.
У Києві у метро з’являться нові вагони з наскрізним проходом, як у фільмах
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Київське метро закупить 50 нових вагонів з наскрізним проходом. Як вказують у КМДА, метрополітен планує оновити рухомий склад та придбати сучасні вагони у межах реалізації проєкту «Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ».

Тендер на закупівлю вагонів оголосили 5 березня. Він передбачає придбання 10 п’ятивагонних поїздів із вільним проходом між вагонами, які мають відповідати сучасним європейським стандартам і враховувати особливості експлуатації у столичній підземці. Окрім вагонів, переможець тендеру постачатиме запасні частини, витратні матеріали, а також устаткування та інструменти для обслуговування та ремонту поїздів.

Наразі інвентарний парк київського метрополітену налічує понад 830 вагонів. Водночас найближчим часом термін експлуатації завершиться близько у 100 вагонів. Тому оновлення рухомого складу є важливим кроком для безпеки й комфорту пасажирів та модернізації міської транспортної системи, пояснили у метрополітені.

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Київ метро

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