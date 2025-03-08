На Київщині батько, який травмував хлопчика через конфлікт дітей, отримав вирок

Чоловіка засудили за фізичний напад на школяра у Борисполі.

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У Борисполі судили чоловіка, що завдав тілесних ушкоджень дитині, яка образила його сина. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд.

21 лютого суд визнав винним чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 122 КК України – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Як встановило слідство, у березні 2023 року двоє дітей гуляли біля шкільного стадіону у Борисполі, де у одного виник словесний конфлікт з хлопцем, який проходив повз стадіон.

У подальшому, цього ж дня, до шкільного стадіону на автомобілі приїхав батько цього хлопця, оскільки той повідомив про конфлікт біля стадіону.

Тоді чоловік вирішив розібратися з кривдником сина, підійшов до бетонного паркану, на якому сидів малолітній та, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, використовуючи перевагу у фізичній силі, почав тягнути його за ліву ногу, однак, з метою запобігти падінню, малолітній узявся за металеві перила і тримався руками.

При цьому фігурант, незважаючи на прохання переляканої дитини, відпустити ногу, продовжував тягнути потерпілого, унаслідок чого він упав на землю та отримав тілесні ушкодження, яке, згідно з висновком експерта , відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Суд призначив мешканцю Борисполя покарання у вигляді двох років обмеження волі (справа №359/8296/23).

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