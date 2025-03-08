Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію та назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США

Володимир Зеленський озвучив склад делегації України на переговорах зі США у Саудівській Аравії

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступний тиждень він розпочне із візиту до Саудівської Аравії та зустрічі із наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом. Про це він написав у соцмережі X.

За словами Зеленського, після його зустрічі із наслідним принцом, українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок, 11 березня, з американською командою.

«Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки», – зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі, за його словами, «абсолютно реалістичні пропозиції».

«Головне – рухатися швидко й результативно», – наголосив Президент Зеленський.

Нагадаємо, що 11 березня відбудеться візит української делегації до Саудівської Аравії для переговорів з американською делегацією.

У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.

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