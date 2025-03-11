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В Украине введены ограничения на ввоз грузов из Венгрии — в чем причина

15:57, 11 марта 2025
Госпродпотребслужба ввела запрет на ввоз в Украину из Венгрии ряда грузов.
В Украине введены ограничения на ввоз грузов из Венгрии — в чем причина
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Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области сообщило, что в Украине введены ограничения на ввоз грузов из Венгрии из-за вспышки ящура.

Отмечается, что по данным Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH) и Европейского Союза, на территории Венгрии зафиксирована вспышка ящура среди животных.

В связи с этим Госпродпотребслужба ввела запрет на ввоз в Украину из Венгрии следующих грузов:

  • животных, восприимчивых к вирусу ящура;
  • генетического материала;
  • сырья и продуктов животного происхождения от восприимчивых видов животных.

«Такие меры приняты для предотвращения заноса возбудителя ящура на территорию Украины. Госпродпотребслужба и ее территориальные органы осуществляют постоянный контроль эпизоотической ситуации», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что источником инфекции являются больные ящуром животные, а также те, которые находятся в инкубационном периоде. Вирус может передаваться в том числе через продукты, полученные от животных, восприимчивых к данному заболеванию.

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Украина Венгрия

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