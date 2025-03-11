В Україні запроваджено обмеження на ввезення вантажів з Угорщини — у чому причина

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області повідомила, що в Україні запроваджено обмеження на ввезення вантажів з Угорщини через спалах ящуру.
Зазначається, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) та Європейського Союзу, на території Угорщини зафіксовано спалах ящуру серед тварин.
У зв’язку з цим Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення в Україну з Угорщини таких вантажів:
«Такі заходи вжито для запобігання занесенню збудника ящуру на територію України. Держпродспоживслужба та її територіальні органи здійснюють постійний контроль епізоотичної ситуації», - сказано у повідомленні.
У відомстві нагадали, що джерелом інфекції є хворі на ящур тварини, а також ті, що перебувають в інкубаційному періоді. Вірус може передаватися в тому числі і через продукти від тварин, сприйнятливих до цього захворювання.
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