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Кабмін ухвалив важливе рішення для набуття роумінгового «безвізу» з ЄС

15:08, 11 березня 2025
11 березня уряд ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом.
Кабмін ухвалив важливе рішення для набуття роумінгового «безвізу» з ЄС
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, яке є частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом.

«У межах секторальної інтеграції ключовими є «безвізи» з ЄС: торгівельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працюємо над отриманням промислового «безвізу». Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового «безвізу» з Євросоюзом», — сказав він.

Також Шмигаль подякував Європейській комісії та її президентці Урсулі фон дер Ляєн за «чіткі сигнали про те, що доступ України до єдиного ринку ЄС буде частиною безпекових рішень на найближче майбутнє».

Нагадаємо, у липні 2024 року Єврокомісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українців ще на рік.

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Кабінет Міністрів України

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