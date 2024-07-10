Єврокомісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українців ще на рік

Єврокомісія погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.

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Європейська комісія продовжила дію безкоштовного роумінгу ще на рік. Про це йдеться на сайті ЄК.

Зокрема, Комісія погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку.

«Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, щоб гарантувати, що біженці з України можуть залишатися на зв’язку через кордон», - йдеться у повідомленні.

Вказується, що це стало можливим завдяки підписантам, які зобов’язалися взаємно знизити свої тарифи для з’єднання дзвінків через кордон.

Відповідна угода дозволить біженцям зв’язатися з рідними в Україні, і навпаки.

Як повідомлялося, у травні Верховна Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону. Закон дозволяє українцям, які подорожуватимуть країнами ЄС, користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом 4 місяців.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС.

Додамо, що Україна почне переговори про вступ в єдину роумінгову зону після позитивної оцінки закону від європейської сторони.

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