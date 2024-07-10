Яка тривалість робочого часу і відпочинку під час воєнного стану в Україні: роз’яснення

Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, яка тривалість робочого часу і відпочинку під час воєнного стану в Україні.
Нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.
До 40 годин на тиждень – скорочений робочий час, передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.
Роботодавець визначає час початку й закінчення щоденної роботи (зміни).
Якщо раніше працівники мали відпочивати щонайменше 42 години поспіль щотижня, на період воєнного стану вихідні можуть зменшити до 24 годин.
Під час воєнного стану в Україні додатково скасовуються:
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