Яка тривалість робочого часу і відпочинку під час воєнного стану в Україні: роз’яснення

У Держпраці пояснили, що нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.

Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, яка тривалість робочого часу і відпочинку під час воєнного стану в Україні.

Нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.