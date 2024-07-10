Какая продолжительность рабочего времени и отдыха во время военного положения в Украине: разъяснение

Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, какова продолжительность рабочего времени и отдыха во время военного положения в Украине.
Обычная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.
До 40 часов в неделю – сокращенное рабочее время, предусмотренное для работников с сокращенным рабочим днем на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.
Работодатель определяет время начала и окончания ежедневной работы (смены).
Если раньше работники должны отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут уменьшить до 24 часов.
Во время военного положения в Украине дополнительно отменяются:
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