В Луцке суд отправил под стражу мужчину, который из окна автомобиля бросил в людей гранату

Злоумышленник пробудет под арестом 60 дней без права внесения залога.

Как сообщалось, 7 июля в Луцке мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату. В результате пострадали пять человек, четверо из них в больнице.

Луцкий горрайонный суд отправил под стражу мужчину, взорвавшего гранату. Он пробудет под арестом 60 дней без права внесения залога. Об этом заявили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает «Суспільне».

Мужчине, который является действующим военнослужащим одной из воинских волынских частей, инкриминируют статьи ч. 2 ст. 15 о.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (окончено покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины.

В случае доказательства вины в суде ему грозит пожизненное лишение свободы.

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