У Луцьку суд відправив під варту чоловіка, який з вікна автомобіля кинув у людей гранату

Зловмисник пробуде під арештом 60 днів без права внесення застави.

Як повідомлялося, 7 липня у Луцьку чоловік з вікна автомобіля кинув у людей гранату. Внаслідок цього постраждало п’ятеро людей, четверо з них у лікарні.

Луцький міськрайонний суд відправив під варту чоловіка, який підірвав гранату. Він пробуде під арештом 60 днів без права внесення застави. Про це заявили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає «Суспільне».

Чоловіку, який є чинним військовослужбовцем однієї з військових волинських частин, інкримінують статі ч. 2 ст. 15 п.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України.

У разі доведення вини у суді, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.