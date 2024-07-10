Еврокомиссия продлила действие бесплатного роуминга для украинцев еще на год

Еврокомиссия согласовала продление еще на 12 месяцев соглашения с операторами, которое позволяет беженцам из Украины оставаться на связи за границей.

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Европейская комиссия продлила действие бесплатного роуминга еще на год. Об этом идет речь на сайте ЕК.

В частности, Комиссия согласовала продление на 12 месяцев соглашения с мобильными операторами, что позволяет украинцам за границей оставаться на связи.

«Комиссия приветствует пятое продление еще на двенадцать месяцев добровольного соглашения между 22 европейскими и семью украинскими телекоммуникационными операторами, чтобы гарантировать, что беженцы из Украины могут оставаться на связи через границу», - говорится в сообщении.

Указывается, что это стало возможным благодаря подписантам, обязавшимся взаимно снизить свои тарифы для соединения звонков через границу.

Соответствующее соглашение позволит беженцам связаться с родными в Украине и наоборот.

Как сообщалось, в мае Верховная Рада приняла закон о единой роуминговой зоне. Закон позволяет украинцам, которые будут путешествовать по странам ЕС, пользоваться национальными тарифами мобильной связи и не платить дополнительные средства за услуги роуминга в течение 4 месяцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский подписал Закон о единой роуминговой зоне с ЕС.

Добавим, что Украина начнет переговоры по вступлению в единую роуминговую зону после положительной оценки закона от европейской стороны.

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