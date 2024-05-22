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Українці зможуть користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території ЄС, — Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону

14:00, 22 травня 2024
Закон дозволить українцям, які подорожуватимуть країнами ЄС, користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом 4 місяців.
Українці зможуть користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території ЄС, — Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону
Фото з відкритих джерел
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У середу, 22 травня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №10265 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу». Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Євроінтеграційний законопроект підтримали 275 депутатів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», метою документу є виконання заходів, пов’язаних з реалізацією стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, зокрема поступової інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме – отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу «Роумінг як вдома» («Roam-Like-AtHomе»/RLAH).

Останнє наразі розглядається як таке, що стане орієнтиром для подальшого розповсюдження режиму внутрішнього ринку на інші послуги електронних комунікацій, та інші передбачені сфери.

Крім того, законопроект дасть можливість українцям на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу (враховуючи політики добросовісного користування) протягом 4 місяців. Громадяни ЄС, у свою чергу, матимуть такі ж права під час відвідування України.

Це – створить спільну роумінгову зону України та ЄС, що сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони та користуватися перевагами «Роумінг як вдома» без сплати додаткових коштів за послуги роумінгу.

Також будуть створені умови для: отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в сфері електронних комунікацій/інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС; захисту прав та інтересів споживачів (користувачів послуг роумінгу) та дотримання принципу прозорості під час замовлення та отримання регульованих послуг роумінгу у рамках спільної роумінгової зони (на території ЄС); забезпечення співпраці українських постачальників електронних комунікаційних послуг на рівних умовах з європейськими створює можливість формувати їм конкурентні переваги завдяки освоєнню нових сегментів діяльності або їх удосконалення.

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