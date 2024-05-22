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За керівництво шахрайським кол-центром буде загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

13:58, 22 травня 2024
Верховна Рада схвалила законопроект 10190 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.
За керівництво шахрайським кол-центром буде загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
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Парламент 22 травня прийняв в першому читанні законопроект 10190  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Зокрема ініціаторами проекту виступають члени Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності від фракції «Слуги народу» Максим Павлюк, Олександр Бакумов, Максим Бужанський та інші.

Як зазначають автори, наразі в умовах дії правового режиму воєнного стану активізувалися шахрайські схеми, які відпрацьовуються на споживачах фінансових послуг. Йдеться зокрема про викрадення грошових коштів з банківського рахунку шляхом введення власника банківського рахунку в оману, через що він добровільно передає персональну інформацію про себе. Також застосовується попереднє викрадення персональної інформації за допомогою фішингових схем, що стає основою для викрадення грошових коштів.

«В Україні шахрайство та інша незаконна діяльність у сфері ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, набуває якостей організованого характеру, зокрема, йдеться про так звані «фінансові піраміди», шахрайські «кол-центри», а також схеми із залученням та навчанням третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності у зазначеній сфері.

В медіа все частіше зустрічається інформація про велику кількість постраждалих громадян від діяльності так званих «фінансових пірамід», що являє собою шахрайство з використанням фінансових інструментів, а так само об’єктів цивільних прав, що мають ознаки фінансових інструментів, яке передбачає створення, функціонування та просування, в тому числі за допомогою ЗМІ, схеми взаємовідносин між засновником схеми та її інвесторами, відповідно до якої залученим інвесторам прогнозується отримання значного пасивного доходу, сума виплати якого залежить також від залучення нових інвесторів до функціонування схеми», - вказують депутати.

Разом з тим, статистика розкриття подібних злочинів невтішна.

Зокрема, ця процедура передбачає лише звернення потерпілої особи до Департаменту кіберполіції Національної поліції України через систему електронних звернень громадян. Але неабияке значення має оперативність: як звернення ошуканого громадянина до банківської установи, правоохоронних органів, так і належного реагування останніх на факт викрадення грошових коштів. Чинна ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу не дає можливості для ефективної реалізації функції превенції та містить застарілі поняття, наприклад, «електронно-обчислювальна техніка», що частково унеможливлює її доказування правоохоронними органами.

Крім того, відсутність доведеного обману або зловживання довірою як способу отримання майна або майнових прав є підставою для визнання відсутності в діях винного складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

Враховуючи принципи діяльності шахрайських «кол-центрів», законопроект передбачає внесення зміни до Кримінального кодексу шляхом доповнення новою статтею 190-1 «Електронно-комунікаційне шахрайство».

Також КК доповнюється новими статтями 255-4 «Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній» та 255-5 «Залучення до участі у електронно-комунікаційній шахрайській організації» із встановленням нової відповідальності за дії таких шахрайських організацій та участь у них.

Зокрема, за створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній пропонується покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховний Суд розглянув справу, де клієнтка «Приватбанку» позивалася до АТ КБ «ПриватБанк» про захист її прав споживача та стягнення грошових коштів, які їй з рахунку списали шахраї (справа №176/1445/22).

Автор: Наталя Мамченко 

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