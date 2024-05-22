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За руководство мошенническим колл-центром будет грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

13:58, 22 мая 2024
Верховная Рада приняла законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.
За руководство мошенническим колл-центром будет грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
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Парламент 22 мая принял в первом чтении законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество. В частности, инициаторами проекта выступают члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности от фракции «Слуги народа» Максим Павлюк, Александр Бакумов, Максим Бужанский и другие.

Как отмечают авторы, в условиях действия правового режима военного положения активизировались мошеннические схемы, которые отрабатываются на потребителях финансовых услуг. Речь идет о похищении денежных средств с банковского счета путем введения владельца банковского счета в заблуждение, из-за чего он добровольно передает персональную информацию о себе. Также применяется предварительное похищение персональной информации с помощью фишинговых схем, что становится основой похищения денежных средств.

«В Украине мошенничество и другая незаконная деятельность в сфере рынков финансовых услуг, осуществляемых с использованием информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем и электронных коммуникационных сетей, приобретает качества организованного характера, в частности, речь идет о так называемых «финансовых пирамидах», мошеннических «кол-центрах», а также схемах с привлечением и обучением третьих лиц с целью их участия в незаконной деятельности в данной сфере.

В медиа все чаще встречается информация о большом количестве пострадавших граждан от деятельности так называемых «финансовых пирамид», что представляет собой мошенничество с использованием финансовых инструментов, а также объектов гражданских прав, имеющих признаки финансовых инструментов, предполагающих создание, функционирование и продвижение, в том числе посредством СМИ, схемы взаимоотношений между учредителем схемы и ее инвесторами, согласно которой привлеченным инвесторам обещают получение значительного пассивного дохода, сумма выплаты которого зависит также от привлечения новых инвесторов к функционированию схемы», - указывают депутаты.

Вместе с тем, статистика раскрытия подобных преступлений неутешительна.

В частности, эта процедура предусматривает только обращение потерпевшего в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины через систему электронных обращений граждан. Но большое значение имеет оперативность: как обращение обманутого гражданина в банковское учреждение, правоохранительные органы, так и надлежащее реагирование последних на факт похищения денежных средств. Действующая ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса не дает возможности для эффективной реализации функции превенции и содержит устаревшие понятия, например, «электронно-вычислительная техника», что частично делает невозможным ее доказывание правоохранительными органами.

Кроме того, отсутствие доказанного обмана или злоупотребления доверием как способа получения имущества или имущественных прав является основанием для признания отсутствия в действиях виновного состава преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины.

Учитывая принципы деятельности мошеннических «колл-центров», законопроект предусматривает внесение изменения в Уголовный кодекс путем дополнения новой статьей 190-1 «Электронно-коммуникационное мошенничество».

Также УК дополняется новыми статьями 255-4 «Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней» и 255-5 «Привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации» с установлением новой ответственности за действия таких мошеннических организаций.

В частности, за создание руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней предлагается наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что Верховный Суд рассмотрел дело, где клиентка «Приватбанка» судилась с АО КБ «ПриватБанк» о защите ее прав потребителя и взыскании денежных средств, которые ей со счета списали мошенники (дело №176/1445/22).

Автор: Наталя Мамченко 

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