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Налоговая объясняет, в какой момент возникает объект налогообложения НДФЛ при нотариальном удостоверении наследственного договора

19:41, 22 мая 2024
По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжение другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.
Налоговая объясняет, в какой момент возникает объект налогообложения НДФЛ при нотариальном удостоверении наследственного договора
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, в какой момент возникает объект налогообложения НДФЛ при нотариальном удостоверении наследственного договора.

Отмечается, что согласно ст. 1 ГКУ гражданским законодательством регулируются личные неимущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников.

Понятие и виды договора определены ст. 626 ГКУ.

По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжение другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Согласно п. 1 ст. 1304 ГКУ наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а также государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

На имущество, определенное в наследственном договоре, нотариус, удостоверивший этот договор, налагает запрет на отчуждение.
Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются Налоговым кодексом Украины (далее – НКУ) (ст. 1 НКУ).

В соответствии с пп. 14.1.54 НКУ доход с источником его происхождения из Украины – это любой доход, полученный, в частности, резидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), ее континентальному шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне.

Налогообложение доходов физических лиц установлено разделом IV НКУ, согласно ст. 162 которого налогоплательщиком является, в частности, физическое лицо – резидент, получающий доходы из источника их происхождения в Украине.

Согласно пп. 163.1.1 НКУ объектом налогообложения резидента является, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включаются, в частности, другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ с применением ставки налога 18% (пп. 164.2.20, п. 167.1 НКУ).

Учитывая указанное, наследственный договор является сделкой, возлагающей на его стороны (приобретателя и отчуждателя) взаимные обязательства, поэтому доход в понимании НКУ возникает как у отчуждателя в зависимости от условий настоящего договора, так и у приобретателя после смерти отчуждателя.

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