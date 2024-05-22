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Прокуратура добилась ареста зданий на Подоле, которые являются культурным наследием

20:45, 22 мая 2024
Владельцу грозит уголовная ответственность.
Прокуратура добилась ареста зданий на Подоле, которые являются культурным наследием
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Прокуратура столицы успешно добилась ареста зданий на Подоле, которые незаконный владелец отказывается возвращать в коммунальную собственность. Подольская окружная прокуратура обратилась в суд, чтобы наложить арест на здания по улице Хорива в Киеве, которые имеют статус объектов культурного наследия и принадлежат местной общине. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Эти здания, расположенные на территории Старого Подола, были признаны непригодными для проживания еще в 2007 году и нуждались в реконструкции. В 2010 году частное предприятие заключило инвестиционный договор с КП «Подол-ИнвестРеконструкция», согласно которому оно имело право стать владельцем этих зданий после их реконструкции. Однако, здания так и не были введены в эксплуатацию, но частное предприятие незаконно зарегистрировало право собственности на них.

В связи с этим прокуратура подала иск об отмене государственной регистрации и возвращении зданий в коммунальную собственность, что было удовлетворено судом. Однако, в 2024 году частное предприятие дважды незаконно изменило площадь зданий и снова зарегистрировало право собственности.

Кроме того, начато уголовное производство по факту незаконного разрушения объекта культурного наследия и незаконной регистрации права собственности. По ходатайству прокуратуры арестованы помещения, чтобы исключить их дальнейшую перерегистрацию на других владельцев.

Отмечается, что в ответ на законные действия прокуратуры, направленные на возвращение помещений законному владельцу, а именно общине Киева, лица, не желающие выполнять решения судов, организуют заказные манипулятивные информационные кампании против руководства окружной прокуратуры. Такие действия не будут иметь успеха перед законом.

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