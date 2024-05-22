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Прокуратура домоглася арешту будівель на Подолі, які є культурною спадщиною

20:45, 22 травня 2024
Власнику загрожує кримінальна відповідальність.
Прокуратура домоглася арешту будівель на Подолі, які є культурною спадщиною
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Прокуратура столиці успішно домоглася арешту будівель на Подолі, які незаконний власник відмовляється повертати до комунальної власності. Подільська окружна прокуратура звернулася до суду, щоб накласти арешт на будівлі по вулиці Хорива у Києві, які мають статус об'єктів культурної спадщини та належать місцевій громаді. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Ці будівлі, розташовані на території Старого Подолу, були визнані непридатними для проживання ще у 2007 році та потребували реконструкції. У 2010 році приватне підприємство уклало інвестиційний договір із КП "Поділ-ІнвестРеконструкція", згідно з яким воно мало право стати власником цих будівель після їх реконструкції. Однак, будівлі так і не були введені в експлуатацію, але приватне підприємство незаконно зареєструвало право власності на них.

У зв'язку з цим прокуратура подала позов про скасування державної реєстрації та повернення будівель до комунальної власності, що було задоволено судом. Проте, у 2024 році приватне підприємство двічі незаконно змінило площу будівель та знову зареєструвало право власності.

Крім того, розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного руйнування об'єкту культурної спадщини та незаконної реєстрації права власності. На клопотання прокуратури арештовано приміщення, щоб унеможливити їх подальшу перереєстрацію на інших власників.

Зазначається, що у відповідь на законні дії прокуратури, спрямовані на повернення приміщень законному власнику, а саме громаді Києва, особи, що не бажають виконувати рішення судів, організовують замовні маніпулятивні інформаційні кампанії проти керівництва окружної прокуратури. Такі дії не матимуть успіху перед законом.

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